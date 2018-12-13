Україна ввійшла в ТОП-20 країн із найбільшим трафіком на Pornhub, - ІНФОГРАФІКА
На цей порносайт за минулий рік у середньому заходило 92 млн користувачів на добу, а майже 5 млн завантажили свої відео. Трійка лідерів у популярних категоріях залишилася такою ж, як і у 2017 році: лесбіянки, хентай і MILF. Далі йдуть симулятор виживання Fortnite, ролики з роздільною здатністю 4K, порно з романтикою, з транссексуали та на природі. Найпопулярнишою актрисою стала скандальна 39-річна Стормі Деніелс, яка розповідала про роман з Дональдом Трампом. Після неї Рілі Рід, Міа Халіфа і Лана Роудс, інформує Platforma.
Вперше в цьому році Україна ввійшла в ТОП-20 країн із найбільшим трафіком на Pornhub, піднявшись із 27 місця на 16-е. Ця двадцятка приносить ресурсу 80% щоденного трафіку.
В топі пошукових запитів українців опинилося "аніме", після слідують "секс", "БДСМ", "оргазм", а все ще популярними залишаються "overwatch", "3D-хентай" і "мачуха". Найпопулярніші категорії серед жителів нашої країни – "хентай", "MILF" і "анал".
Категорія "фістинг" все ще лідирує в списку тих, за якими Україна випереджає інші країни, а найпопулярніша порноактриса все ще Саша Грей.
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