Президента просять ветувати закон про е-декларування

Президент Петро Порошенко обговорить з представниками ключових Громадських організацій ситуацію, яка склалася з прийняттям ВР законопроекту, який змусить Громадські організації заповнювати є-декларації.

"Так, дійсно, така зустріч запланована. Наші представники запрошені на 13:30 до АП", - повідомила керівник комунікаційного напрямку у РПР Ірина Соломко, інформує "Українська правда".

У зустрічі братимуть участь представники РПР, Центр UA, Transparency International, Ейдос Центр політичних студій та аналітики, Центр розвитку демократії та верховенства права, тощо.

Водночас Українська Гельсінська спілка з прав людини виступила з відкритим зверненням до президента з проханням ветувати ухвалені зміни до закону.

"Ми вимагаємо від Президента України скористатися його конституційним правом та накласти вето на зазначений Закон, який 27 березня 2017 року був переданий йому на підпис", - йдеться у зверненні.

"Закон поширює обов’язок декларування на всі неурядові організації та суб’єктів, які з ними співпрацюють. Ми переконані, що це положення прийняте з тим, щоб уможливити тиск на громадські об’єднання, ускладнити або унеможливити їх діяльність, зокрема, спрямовану на подолання корупції", - наголосили правозахисники.

Вона додали, що закон робить це навмисно у такій формі, щоб залишити простір для його довільного та вибіркового застосування, – що власне і створює плідний ґрунт для корупції.

"Ми впевнені, що це положення Закону є шкідливим як для розвитку громадянського суспільства, так і для запобігання корупції, на яке спрямований Закон в цілому", - додали вона.

"Запобігання та протидія корупції не виокремлюються як специфічний вид діяльності, а практично завжди є однією із складових діяльності більшості неурядових організацій. Важко уявити організацію, яка заявляє про сприяння корупції через свою діяльність", - зазначили правозахисники.

Вони підкреслили, що таким чином "у діяльності кожної організації, яка займається адвокатуванням змін до правової системи можна знайти елементи "антикорупційної" діяльності".

Як повідомляв iPress.ua, 23 березня Рада ухвалила законопроект №6172, згідно якого, з числа військовослужбовців Збройних Сил України до суб’єктів декларування, визначених Законом, належать лише військові посадові особи.

Однак частина депутатів виступила проти закону і спробувала скасувати його. За словами голови антикорупційного комітету Ради Єгора Соболєва, під час ухвалення в закон з голосу було внесено багато правок, які зробили норму суперечливою. Зокрема, зазначив він, закон зобов'язує подавати електронні декларації не тільки чиновників, а й громадські організації з протидії корупції й усіх, хто пов'язаний з ними.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації. Водночас Чорновол відкликала внесену раніше норму про вимогу декларування доходів редакторів та засновників ЗМІ. Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування, яким військових звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Посольства Великої Британії та США заявили, що цей закон - "серйозний крок назад" для України.