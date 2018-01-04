Порошенко 10 квітня зустрінеться з Меркель

Президент Петро Порошенко 10 квітня здійснить візит до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

"Я 10 числа їду в Берлін. Будемо говорити про миротворців", - повідомив Порошенко під час візиту в Маріуполі, пише "Українська правда".

"Чому це так важливо? Тому що, коли миротворці прийдуть всюди - від Новоазовська до Станиці Луганської, будуть в Донецьку, будуть в Луганську, там не буде місця російській армії, вона піде через кордон", - переконаний Порошенко.

За його словами, потрібно створити умови для введення миротворців, "провести рішення СБ ООН".

"Сьогодні тверда позиція України в боротьбі за мир призводить до того, що всі країни світу, крім Росії, підтримують необхідність введення миротворців. Дотиснемо Росію. Вони повинні бачити, що зараз Росія виявилася в тотальній і повній ізоляції тільки тому, що вона агресією пішла на Україну і вбиває українців", - сказав Президент.