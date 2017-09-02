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Проведення виборів на Донбасі за присутності іноземних військ неможливі, - Порошенко

Порошенко каже, що дії Гончаренка не відображають позицію фракції
Президент України Петро Порошенко підкреслив, що проведення виборів в окупованих районах Донбасу до виведення звідти російських військ неможливе, а також прокоментував інцидент під посольством Німеччини.
Проведення виборів на Донбасі за присутності іноземних військ неможливі, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Відповідні заяви Президент зробив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом.

"Щодо заяви посла Німеччини і відповідного інциденту, який стався біля посольства, тут моя думка наступна: проведення виборів на окупованій території за присутності іноземних окупаційних військ твердо абсолютно неможлива", - сказав Порошенко.

"Позиція друга. Не можна порівнювати окупацію Сходу України російською армією в НДР. Одна справа, коли іноземні війська присутні за згодою приймаючої держави, можна провести паралелі з російською базою в Севастополі, ми багато разів проводили вибори, коли російські війська з дозволу України були присутні на базі в Севастополі. І неприйнятно, коли окупаційні війська спробують просунути проведення вибори під думами автоматів", - сказав глава держави.

Порошенко також нагадав про незаконність проведеного РФ в Криму "референдуму" у березні 2014 року.

"Неприйнятним, невідповідним закону є незаконний референдум в Криму, проведений у присутності десятків тисяч військ РФ, так само неможливим ми вважаємо вибори за присутності військ. Однією з умов є безпечний компонент, яка є всередині дорожньої карти, і виведення російських військ є абсолютно необхідною умовою", - підкреслив Президент.

Врешті-решт, Порошенко сказав, що інцидент під посольством Німеччини в Києві за участю нардепа від БПП Олексія Гончаренка не відображає позицію фракції.

"Абсолютно неприйнятно подібна поведінка народного депутата. Це є його приватною позицією. Вона була засуджена, наскільки мені відомо, фракцією і не відображає позицію політичної сили", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко під час зустрічі з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом, який перебуває в Україні з робочим візитом, заявив, що Греція стоїть на позиціях необхідності виконання Мінських угод.

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