ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко заявив, що 2018 рік став рекордним щодо кількості відремонтованих автодоріг в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко: 2018 рік став рекордним за кількістю відремонтованих доріг
Вдалося відновити 3800 км доріг
Фото: gettyimages.com
"Завдяки початку роботи Дорожнього фонду вдалося відновити 3800 км доріг як загальнодержавного, так і місцевого значення", - зазначив президент у Facebook.
До того ж, за його словами, вдалося втілити кілька масштабних інфраструктурних проектів, серед яких запуск Бескидського тунелю, поставка локомотивів General Electric і початок роботи експресу до аеропорту "Бориспіль".
"Ці успіхи – чудовий стимул, аби не знижувати темпів розвитку транспортної інфраструктури й у 2019-му", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко, підбиваючи підсумки роботи міської влади за 2018-ий рік, заявив, що майже 300 кілометрів доріг відремонтували в столиці протягом 2018-го року.
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