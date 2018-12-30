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Порошенко: 2018 рік став рекордним за кількістю відремонтованих доріг

Вдалося відновити 3800 км доріг
Президент Петро Порошенко заявив, що 2018 рік став рекордним щодо кількості відремонтованих автодоріг в Україні.
Порошенко: 2018 рік став рекордним за кількістю відремонтованих доріг Фото: gettyimages.com

"Завдяки початку роботи Дорожнього фонду вдалося відновити 3800 км доріг як загальнодержавного, так і місцевого значення", - зазначив президент у Facebook.

До того ж, за його словами, вдалося втілити кілька масштабних інфраструктурних проектів, серед яких запуск Бескидського тунелю, поставка локомотивів General Electric і початок роботи експресу до аеропорту "Бориспіль".

"Ці успіхи – чудовий стимул, аби не знижувати темпів розвитку транспортної інфраструктури й у 2019-му", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко, підбиваючи підсумки роботи міської влади за 2018-ий рік, заявив, що майже 300 кілометрів доріг відремонтували в столиці протягом 2018-го року.

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30 12 2018 16:54
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