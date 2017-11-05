Порошенко заробив 860 тис грн доходу від вкладів в МІБ

Президент України Петро Порошенко отримав 865,444 тис грн процентного доходу від вкладів в "Міжнародному інвестиційному банку"

Про це повідомляється у суттєвих змінах за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з повідомленням, Президент Порошенко отримав 564,420 тис грн і 301,024 тис грн відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

Нагадаємо, що Порошенко задекларував 12,295 млн грн доходів за 2016 рік.

"Міжнародний інвестиційний банк" за підсумками січня-березня 2017 року отримав 26,818 млн грн чистого прибутку, що в 2,9 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Згідно з даними Нацбанку на 1 січня 2017 року, основним акціонером виступає президент МІБ Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери Порошенко - перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський і голова ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПРАТ "Іста-Центр" Олег Зімін (обидва – по 9,9008%).