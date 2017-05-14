Порошенко проведе зустріч з Меркель для підготовки засідання в "нормандському форматі"

Президент України Петро Порошенко 21 травня відвідає Берлін для переговорів з канцлером Німеччиною Ангелою Меркель по організації зустрічі "Нормандське четвірки".

"Рівно через тиждень я матимуть багатогодинні переговори в Берліні з канцлером Німеччини для підготовки засідання в "нормандському форматі", - сказав Президент на прес-конференції.

Також Петро Порошенко заявив, що Сполучені Штати Америки були і залишаються залучені до нормандського формату".

"Хочу прибрати дискусії про те, що, може, було б ефективніше залучити Сполучені Штати до нормандського формату. Я підкреслюю, що вони залучені були і будуть. Змінювалися прізвища, але був відповідний дипломат в ранзі посла, який повністю був проінформований про зміст переговорів в нормандському форматі. Вони координувалися з нашими американськими партнерами", - відзначив Порошенко.

Він підкреслив, що і Франція з Німеччиною представляють не тільки самих себе, а весь Європейський Союз.

Нагадаємо, що переговори в Нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія) і Мінський процес фактично припинено через майбутні вибори в Німеччині у вересні і президентські вибори у Франції в травні.