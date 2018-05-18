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Порошенко анонсував підготовку законопроекту про колабораціоністів

Відкликаний раніше президентський проект закону про громадянство розділять на два документи
Законопроект, що передбачає позбавлення українського громадянства за участь у "виборах" в Криму, буде розділено на два окремі документи.
Порошенко анонсував підготовку законопроекту про колабораціоністів Фото: president.gov.ua

З тексту основного законопроекту "Про громадянство України" норма про колабораціоністів, які добровільно пішли на співпрацю з окупаційною владою, буде виключена. В той же час буде розроблено законопроект "Про колабораціоністів", - повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні, 18 травня, під час зустрічі з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим та його заступником Ільмі Умеровим, інформує прес-служба президента.

"І розділимо ці дві речі. Перша річ – це буде Закон про громадянство і захист українського громадянства. З іншого боку, Законом про колаборантів ми врегулюємо питання щодо цієї, нехай і невеличкої, категорії громадян, але вони мають отримати абсолютну справедливу реакцію українського законодавства, українського Закону і держави", - підкреслив президент.

Нагадуємо, що президент Порошенко відкликав законопроект № 8297 16 травня 2018 року. Згідно з текстом законопроекту, участь у голосуванні на так званих "виборах", які проводила Російська Федерація на території Криму, є ознакою добровільності отримання російського громадянства і, як наслідок, підставою для позбавлення українського громадянства.

Як відомо, Порошенко зареєстрував документ у парламенті 19 квітня та позначив його, як невідкладний. Законопроект визначав не добровільним отримання російського паспорту мешканцем Криму внаслідок анексії півострова. Разом з тим, участь у так званих "виборах", які проводила Росія, - це підстава для позбавлення українського громадянства.

Нагадаємо, Верховна Рада визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму. "За" відповідну постанову № 8168-1 проголосували 255 народних депутатів.

 

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18 05 2018 20:05
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