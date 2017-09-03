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Порошенко анонсував введення квот на українську мову на телебаченні

Президент визнав успішним аналогічний закон для радіо
Президент України Петро Порошенко має намір внести до Верховної Ради про введення квот на українську мову в телеефірі.
Порошенко анонсував введення квот на українську мову на телебаченні Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"За рік після нашої останньої зустрічі в першу чергу завдяки прийнятому закону ми досягли істотних результатів у поширенні української пісні та української мови в радіоефірі. Пам'ятайте скільки було суперечок, скільки атак? Нічого. Крок за кроком частка української мови в радіоефірі збільшується", - сказав Президент в четвер перед врученням Шевченківських премій.

"Хочу підкреслити, що скоро таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де зараз присутність української мови неприпустимо мале. Рік тому я звертався до телеіндустрії із закликом самоорганізуватися в цьому питанні. На жаль, не всі мене тоді почули, а значить, своє слово зараз повинен сказати законодавець", - заявив він.

Нагадаємо, що 8 листопада 2016 року в Україні набув чинності закон, що зобов'язує радіостанції транслювати в ефірі не менше 35% україномовних творів. Документ передбачає введення норми, згідно з якою частка пісень на державною мовою має становити не менше 35% від загального часу звучання пісень, які розповсюджуються на протязі доби, а також протягом часових проміжків з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22 : 00.

Протягом першого року з моменту вступу в силу закону квота становитиме 25%, протягом другого - 30%, а з третього - 35%.

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09 03 2017 10:33
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