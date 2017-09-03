Порошенко анонсував введення квот на українську мову на телебаченні

Президент України Петро Порошенко має намір внести до Верховної Ради про введення квот на українську мову в телеефірі.

"За рік після нашої останньої зустрічі в першу чергу завдяки прийнятому закону ми досягли істотних результатів у поширенні української пісні та української мови в радіоефірі. Пам'ятайте скільки було суперечок, скільки атак? Нічого. Крок за кроком частка української мови в радіоефірі збільшується", - сказав Президент в четвер перед врученням Шевченківських премій.

"Хочу підкреслити, що скоро таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де зараз присутність української мови неприпустимо мале. Рік тому я звертався до телеіндустрії із закликом самоорганізуватися в цьому питанні. На жаль, не всі мене тоді почули, а значить, своє слово зараз повинен сказати законодавець", - заявив він.

Нагадаємо, що 8 листопада 2016 року в Україні набув чинності закон, що зобов'язує радіостанції транслювати в ефірі не менше 35% україномовних творів. Документ передбачає введення норми, згідно з якою частка пісень на державною мовою має становити не менше 35% від загального часу звучання пісень, які розповсюджуються на протязі доби, а також протягом часових проміжків з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22 : 00.

Протягом першого року з моменту вступу в силу закону квота становитиме 25%, протягом другого - 30%, а з третього - 35%.