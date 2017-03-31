Порошенко анонсував збільшення грошової винагороди бійцям АТО

З 1 квітня збільшується розмір додаткової грошової винагороди за виконання завдань у зоні проведення АТО: для військових на лінії зіткнення - на 1500 грн, для інших - на 1100 грн.

"Після консультацій з міністром оборони і начальником Генерального штабу я ухвалив рішення і доручив, щоб з 1 квітня підвищити розмір додаткової грошової винагороди за виконання завдань в зоні АТО. Для осіб, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення, ми його збільшуємо ще на 1500 гривень - і в цілому додаткове грошове забезпечення становитиме 7500 гривень. Для тих, хто виконує бойові завдання на другій лінії, ми збільшуємо ще на 1100 гривень, що в цілому становитиме 3500 гривень додатково", - заявив Президент Петро Порошенко на церемонії випуску слухачів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського у Києві, повідомляє "Укрінформ".

Президент наголосив, що держава й далі вживатиме заходів з посилення соціального захисту своїх захисників та їхніх родин.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Порошенко підписав закони, які посилюють соціальний захист громадян, які стали інвалідами внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпечували її проведення, а також членам їх сімей та родинам загиблих.