АТО завершиться в травні, - Порошенко

Президент Петро Порошенко офіційно оголосив, що Антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні.

"Дата завершення АТО буде в травні. Тому що ми переходимо до іншого формату оборони країни згідно з прийнятим законом про реінтеграцію Донбасу. Ми вводимо абсолютно нові, більш ефективні заходи із застосуванням Збройних Сил", - повідомив голова держави на прес-конференції у Вінниці.

Згідно з положеннями закону про реінтеграцію Донбасу, формат Антитерористичної операції на Донбасі буде змінено на операцію Об'єднаних сил.

16 березня 2018 року Президент Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил.