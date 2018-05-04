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АТО завершиться в травні, - Порошенко

"Ми переходимо до іншого формату оборони країни"
Президент Петро Порошенко офіційно оголосив, що Антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні.
АТО завершиться в травні, - Порошенко Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

"Дата завершення АТО буде в травні. Тому що ми переходимо до іншого формату оборони країни згідно з прийнятим законом про реінтеграцію Донбасу. Ми вводимо абсолютно нові, більш ефективні заходи із застосуванням Збройних Сил", - повідомив голова держави на прес-конференції у Вінниці.

Згідно з положеннями закону про реінтеграцію Донбасу, формат Антитерористичної операції на Донбасі буде змінено на операцію Об'єднаних сил.

16 березня 2018 року Президент Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил.

 

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05 04 2018 14:36
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