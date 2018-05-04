CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Петро Порошенко офіційно оголосив, що Антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
АТО завершиться в травні, - Порошенко
"Ми переходимо до іншого формату оборони країни"
Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko
"Дата завершення АТО буде в травні. Тому що ми переходимо до іншого формату оборони країни згідно з прийнятим законом про реінтеграцію Донбасу. Ми вводимо абсолютно нові, більш ефективні заходи із застосуванням Збройних Сил", - повідомив голова держави на прес-конференції у Вінниці.
Згідно з положеннями закону про реінтеграцію Донбасу, формат Антитерористичної операції на Донбасі буде змінено на операцію Об'єднаних сил.
16 березня 2018 року Президент Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил.
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05 04 2018 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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