Порошенко чекає від фракцій список претендентів у ЦВК

Фракції мають запропонувати перелік представників ЦВК, який буде підтримано у сесійній залі, а Порошенко "цей вибір просто завірить"

Президент Петро Порошенко закликав керівників фракцій Верховної Ради скласти та затвердити перелік кандидатів у члени Центрвиборчкому.

Така угода була досягнута на консультаціях президента з лідерами парламентських фракцій у понеділок, - повідомила заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Зійшлися на одному: якщо це питання не викликає консолідацію в залі, президент закликав керівників фракцій зібратися у спікера і обговорити ті кандидатури, які вносяться, і дати президенту узгоджений список, щоб не влаштовувати непотрібні політичні бої", - сказала заступник голови фракції БПП.

За її словами, фракції мають запропонувати перелік представників ЦВК, який буде підтриманий у сесійній залі, а "президент цей вибір просто завірить".

"Він (Порошенко – ред.) сказав: я довіряю парламенту, погоджуся з будь-якою думкою, але домовилася між собою так, щоб це було консолідовано", - розповіла Луценко.

Як повідомлялося, в лютому голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив упевненість, що найближчим часом парламент зможе оновити склад Центральної виборчої комісії.

Як відомо, в липні 2016 року Порошенко вніс у Раду проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК, включаючи голову Михайла Охендовського, і про призначення замість них 11 осіб.