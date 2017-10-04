Порошенко чекає від Гонтаревої аргументів, - Луценко

Президент зустрінеться з Гонтаревою та обговорить з нею питання її відставки

Президент Петро Порошенко хоче почути аргументацію глави Національного банку України Валерія Гонтаревої щодо її бажання піти у відставку.

Про це повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Звичайно, він зустрінеться з Валерією Гонтаревою, обговорить з нею питання її відставки. В разі, якщо її аргументи будуть для нього прийнятні, якщо не вдасться знайти іншого консенсусу, то з фракцією обговорювалося, що він обов'язково проведе консультації щодо кандидатур, які можуть розглядатися на посаду, в разі, якщо Валерія Гонтарева все-таки вирішить піти з посади глави Національного банку", - сказала вона журналістам у понеділок увечері біля будівлі адміністрації президента, де відбувалося засідання фракції "Блок Петра Порошенка", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше в понеділок, 10 квітня, глава Нацбанку Гонтарева повідомила, що подала президенту Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня, інших змін, за її словами, в правлінні НБУ поки не планується.

Гонтарева зазначила, що очікує кандидатуру на пост глави НБУ від президента найближчим часом.

У свою чергу керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов повідомив, що Гонтарева продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового керівника НБУ. Крім того, за його словами, на поточному пленарному тижні в порядку денному парламенту немає питання заслуховування звіту глави НБУ.