Порошенко дав доручення МЗС направити позов проти Росії до Гааги
Порошенко під час зустрічі з Мустафою Джемілєвим, заступником глави МЗС Оленою Зеркаль і АПУ Костянтином Єлісєєвим та Олексієм Філатовим підкреслив, що Росія вже три роки грубо порушує міжнародної право, здійснює незаконну анексію Криму і окупацію частини Донбасу, реалізує політику знищення та дискримінації на анексованому півострові. За словами президента, в результаті численних терористичних атак російських бойовиків жертвами стали сотні тисяч людей, які покинули свої будинки.
"Ті, хто залишився і в Криму, і на Донбасі, зазнають катувань і переслідувань. Забороняється діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і здійснюються інші злочини, які не можуть залишатися безкарними", - зазначив він, нагадавши про численні злочини бойовиків проти мирного населення в Маріуполі, Волновасі і Краматорську, а також збитий літак рейсу МН-17, повідомляє прес-служба Глави держави.
"Глава держави висловив упевненість у тому, що Україна весь цей час з початку агресії Росії діяла виключно у форматі міжнародного права. Він зазначив, що ця робота проводилася за його дорученням і на сьогоднішній день завершено процес тривалої досудової роботи, підготовлено позов у Міжнародний суд ООН в Гаазі. Цей позов відбувається в рамках Конвенції з протидії фінансування тероризму", - зазначили в АП, додавши, що друга позиція в позові України стосується застосування Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Глава держави підкреслив, що сьогодні весь комплекс робіт з досудового процесу завершено.
"Сьогодні Україна повністю готова передати в Міжнародний суд ООН в Гаазі необхідні документи для притягнення до відповідальності Російської Федерації з цих двох Конвенцій", - додав він.
Порошенко також заявив, що тримає на контролі інші позови проти РФ, зокрема у справі про порушення РФ морського права.
"Президент також повідомив про своє доручення Міністерству закордонних справ і Міністерству юстиції щодо супроводу позовів в рамках двосторонніх угод про захист інвестицій, яким буде забезпечено захист українських державних підприємств", - відзначили в прес-службі глави держави.
"Росія повинна заплатити свою ціну за агресію", - сказав Порошенко і доручив українським дипломатам передати вже сьогодні позов у Міжнародний суд ООН в Гаазі.
Нагадаємо, 22 грудня було створено трибунал, який на початку 2017 року розпочне розгляд справи за позовом України до Росії.
Україна продовжує підготовку шостого позову до Російської Федерації у Європейський суд з прав людини, що стосується подій на Донбасі та у Криму в період 2015-2016 років.
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