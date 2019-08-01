НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко високо оцінив вклад Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву в Україні, вирішивши присвоїти йому найвищу відзнаку - звання "Герой України".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко дав Філарету звання "Герой України"
"Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву"
Патріарх Філарет
"Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання "Герой України", - написав глава держави у Facebook.
Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у своїй резиденції у Стамбулі підписав томос, який проголошує автокефалію новоствореної Православної церкви України.
Додамо, що у Вінниці священик УПЦ МП "на знак протесту" скинув купол з храму. Свій вчинок Парандюк пояснив тим, що його "виселяють" з відомчої території.
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08 01 2019 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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