Після підписання томосу Порошенко і Варфоломій обмінялися нагородами Президент також запросив патріарха Варфоломія з візитом в Україну

Президент Петро Порошенко нагородив вселенського патріарха Варфоломія орденом "За заслуги" І ступеня.

Фото: president.gov.ua

Нагороду вручено "за визначний особистий внесок Його Всесвятості у розбудову автокефальної помісної Православної Церкви України, піднесення авторитету православ'я у світі, багаторічну діяльність з утвердження ідеалів духовності, милосердя і міжконфесійної злагоди", - повідомляє прес-служба президента. Вселенський патріарх, в свою чергу, вручив Порошенку пам’ятну медаль – хрест Панагія Паммакарістос. Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у своїй резиденції у Стамбулі підписав томос, який проголошує автокефалію новоствореної Православної церкви України.

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