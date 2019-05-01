ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко нагородив вселенського патріарха Варфоломія орденом "За заслуги" І ступеня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після підписання томосу Порошенко і Варфоломій обмінялися нагородами
Президент також запросив патріарха Варфоломія з візитом в Україну
Фото: president.gov.ua
Нагороду вручено "за визначний особистий внесок Його Всесвятості у розбудову автокефальної помісної Православної Церкви України, піднесення авторитету православ'я у світі, багаторічну діяльність з утвердження ідеалів духовності, милосердя і міжконфесійної злагоди", - повідомляє прес-служба президента.
Вселенський патріарх, в свою чергу, вручив Порошенку пам’ятну медаль – хрест Панагія Паммакарістос.
Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у своїй резиденції у Стамбулі підписав томос, який проголошує автокефалію новоствореної Православної церкви України.
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05 01 2019 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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