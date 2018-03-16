Порошенко доручив підготувати проект змін до Конституції України для вступу в НАТО

Він підкреслив, що наполягатиме на ухваленні плану дій щодо членства в НАТО для України

Президент України Петро Порошенко дав розпорядження підготувати проект поправок до Конституції України, який закріпить прагнення України до вступу в НАТО.

"Ми наголошуємо на тому, що ми наполягатимемо на схваленні Плану дій щодо членства в НАТО для України. Я вже, до речі, віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції України, який на рівні основного закону закріпить наше прагнення вступу до НАТО, вступу до ЄС", - сказав Порошенко у Краматорську Донецької області під час брифінгу, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Раніше Порошенко заявив, що членство України в Європейському Союзі і вступ в НАТО залишаються стратегічною метою держави, але це перспектива не 2018 року. У березні він назвав наступною метою України План дій щодо членства в НАТО.

Нагадаємо, НАТО офіційно визнало прагнення України отримати повноцінне членство в Альянсі і надало статус країни-аспіранта.