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Порошенко дав старт створенню суду з питань інтелектуальної власності

Уряду доручено забезпечити фінансування заходів, пов'язаних із реалізацією цього Указу
Президент України Петро Порошенко підписав Указ №299 "Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності".
Порошенко дав старт створенню суду з питань інтелектуальної власності Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Відповідно до підпункту 6 пункту 161 і розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, статті 19, пунктів 15, 40 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Президент постановив утворити Вищий суд з питань інтелектуальної власності з місцезнаходженням у місті Києві. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Також Порошенко доручив Кабінету міністрів України забезпечити фінансування заходів, пов'язаних із реалізацією цього Указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, у березні минулого року Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію Державної служби інтелектуальної власності.

У травні цього року уряд передав Міністерству економічного розвитку і торгівлі функції ліквідованої Держслужби щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Зазначимо, Міжнародний альянс інтелектуальної власності вчергове включив Україну в Priority Watch List 2017 - коло країн, де найбільше порушуються права інтелектуальної власності в світі.

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30 09 2017 14:55
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