Порошенко дав вказівку готувати санкції проти російських олігархів

За його словами, українські санкції "будуть максимально гармонізовані з рішенням уряду США"

Президент України Петро Порошенко доручив підготувати рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти російських олігархів.

"Декілька днів тому я дав доручення Службі безпеки України, Кабінету міністрів і Раді національної безпеки і оборони, секретарю Ради підготувати відповідний проект рішення, який найближчими днями буде винесений на засідання РНБО. І санкції будуть введені", – сказав Порошенко під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

За його словами, українські санкції "будуть максимально гармонізовані з рішенням уряду США".

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.

Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.