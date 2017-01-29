Порошенко до дня пам'яті героїв Крут провів історичну паралель

Глава держави порівняв Битву під Крутами з конфліктом на Донбасі

Президент України Петро Порошенко оприлюднив звернення до Дня пам'яті Битви під Крутами.

"Сьогодні ми вшановуємо подвиг молодих українців - старшин та юнкерів Першої Київської юнацької школи ім. Б.Хмельницького, бійців Помічного студентського куреня Січових стрільців - студентів київських вищих навчальних закладів та гімназистів старших класів", - йдеться у зверненні на сайті Порошенка.

"29 січня 1918 року, невдовзі після проголошення незалежності Української Народної Республіки, вони на кілька днів зупинили просування на Київ московсько-більшовицької орди", - відзначив Президент.

"Нині, як і майже 100 років тому, країна, яка марить імперськими амбіціями, не може змиритися з існуванням незалежної України. Зараз, як і тоді, Росія розв'язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі міф про внутрішній конфлікт в нашій державі", - додав глава держави.

Росія послідовно заперечує участь своїх кадрових військ у конфлікті на Донбасі, однак визнає присутність там "російських добровольців".

"Окремо хочу звернутися сьогодні до наших воїнів, які у складі Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Національної поліції відстоюють наше право творити власну державу. Прийміть щиру вдячність Українського народу за вашу чесну й героїчну щоденну працю", - наголосив Петро Порошенко.

29 січня 1918 року в бою поблизу станції Крути, що на Чернігівщині - за 130 кілометрів від Києва, проти кількатисячної більшовицької армії Михайла Муравйова виступили малочисельні загони Української Центральної Ради.

Серед захисників були і п'ятнадцяти- та вісімнадцятирічні студенти й гімназисти.

Бій був нетривалий, але своє завдання загін Центральної Ради виконав - він затримав рух більшовицької армії у напрямку Києва.

Внаслідок зіткнення основна частина захисників Крут відступила до столиці, але частина загону гімназистів потрапила у полон та була розстріляна.