Порошенко додатково задекларував понад 1 млн доходу від вкладів у своєму банку
Зокрема у документі вказано чотири суми процентних доходів: 80 913 гривень, 97 151 гривня, 314 584 гривні і 589 845 гривень.
Загалом – 1 082 493 гривні, - йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік, внесеному 3 листопада в Єдиний державний реєстр декларацій.
Як зазначають "Українські новини", в січні-вересні Порошенко задекларував 10 046 269 гривень відсоткового доходу від вкладів в Міжнародному інвестбанку. За 2016 рік
Президент задекларував 11 902 976 гривень дивідендів від вкладів у МІБ.
За даними Нацбанку, Порошенко є акціонером цієї фінансової установи.
Нагадаємо, у січні-вересні Міжнародний інвестиційний банк збільшив чистий прибуток в 2,5 рази до 78,364 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2016 роки (31,4 мільйона).
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