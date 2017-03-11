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Порошенко додатково задекларував понад 1 млн доходу від вкладів у своєму банку

Загалом – 1 082 493 гривні
Президент Петро Порошенко задекларував більше 1 мільйона гривень процентного доходу від вкладів в Міжнародному інвестиційному банку.
Порошенко додатково задекларував понад 1 млн доходу від вкладів у своєму банку Фото: Polemix

Зокрема у документі вказано чотири суми процентних доходів: 80 913 гривень, 97 151 гривня, 314 584 гривні і 589 845 гривень.

Загалом – 1 082 493 гривні, -  йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік, внесеному 3 листопада в Єдиний державний реєстр декларацій.

Як зазначають "Українські новини", в січні-вересні Порошенко задекларував 10 046 269 гривень відсоткового доходу від вкладів в Міжнародному інвестбанку. За 2016 рік

Президент задекларував 11 902 976 гривень дивідендів від вкладів у МІБ.

За даними Нацбанку, Порошенко є акціонером цієї фінансової установи.

Нагадаємо, у січні-вересні Міжнародний інвестиційний банк збільшив чистий прибуток в 2,5 рази до 78,364 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2016 роки (31,4 мільйона).

 
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03 11 2017 15:35
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