Порошенко додатково задекларував ще понад 1,2 млн грн

Ці гроші він отримав від процентів свого вкладу в Міжнародний інвестиційний банк

Президент України Петро Порошенко задекларував свої додаткові доходи від банківського вкладу.

9 червня Порошенко вніс зміни в свою декларацію про додаткові доходи на суму понад 1,2 млн грн. Гроші він отримав від процентів свого вкладу в Міжнародний інвестиційний банк, - повідомляється в Єдиному держреєстрі декларацій.

Ця сума складає 1 252 884 грн.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко подав електронну декларацію про доходи за 2016 рік.