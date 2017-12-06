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Порошенко додатково задекларував ще понад 1,2 млн грн

Ці гроші він отримав від процентів свого вкладу в Міжнародний інвестиційний банк
Президент України Петро Порошенко задекларував свої додаткові доходи від банківського вкладу.
Порошенко додатково задекларував ще понад 1,2 млн грн Фото: unian.ua

9 червня Порошенко вніс зміни в свою декларацію про додаткові доходи на суму понад 1,2 млн грн. Гроші він отримав від процентів свого вкладу в Міжнародний інвестиційний банк, - повідомляється в Єдиному держреєстрі декларацій.

Ця сума складає 1 252 884 грн.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко подав електронну декларацію про доходи за 2016 рік.

Згідно  з паперовою версією декларації за 2015 рік родина Порошенка мала в банках  564 035 449 грн, - інформує "Українська правда".

Згідно з електронною декларацією, яка була подана на півроку пізніше у 2015 році, родина президента мала у банках 641 204 694 грн.

Таким чином, у паперовій версії декларації не були вказані 77 169 245 грн.

Згодом, в Адміністрації президента пояснили різницю в близько 77 мільонів гривень помилкою банку.

 

 

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