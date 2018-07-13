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Порошенко домовився з Орбаном продовжити діалог про впровадження мовної статті

Президент відзначив, що Україна захищатиме свої інтереси
Президент Петро Порошенко розповів, що домовився з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном продовжити діалог щодо мовної статті.
Порошенко домовився з Орбаном продовжити діалог про впровадження мовної статті Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"На саміті НАТО я мав коротку зустріч з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, ми домовилися про те, що на рівні міністрів закордонних справ і міністрів освіти ми негайно продовжимо цей діалог і імплементуємо рішення Венеціанської комісії", - заявив Порошенко в інтерв’ю журналістам українських телеканалів, інформує "Українська правда".

Водночас він додав, що Україна захищатиме свої інтереси, а "дії української влади і президента будуть виходити з національних інтересів України".

"Нікому не вдасться заблокувати українську інтеграцію в НАТО - ні зовні - я маю на увазі Росію, ні зсередини України - жодної п'ятої колони ми не потерпимо, ні зсередини НАТО", - наголосив Президент.

"З Україною не можна говорити мовою шантажу, ми цього не сприймаємо і він ні до чого не призведе. На моє глибоке переконання, хто буде розмовляти з нами мовою шантажу, той буде в ізоляції сам", - додав Порошенко.

Нагадаємо, угорський уряд не вимагає від України безумовної відмови від чинної редакції мовної норми закону про освіту, але наголошує на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.

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13 07 2018 21:14
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