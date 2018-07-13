Порошенко домовився з Орбаном продовжити діалог про впровадження мовної статті
"На саміті НАТО я мав коротку зустріч з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, ми домовилися про те, що на рівні міністрів закордонних справ і міністрів освіти ми негайно продовжимо цей діалог і імплементуємо рішення Венеціанської комісії", - заявив Порошенко в інтерв’ю журналістам українських телеканалів, інформує "Українська правда".
Водночас він додав, що Україна захищатиме свої інтереси, а "дії української влади і президента будуть виходити з національних інтересів України".
"Нікому не вдасться заблокувати українську інтеграцію в НАТО - ні зовні - я маю на увазі Росію, ні зсередини України - жодної п'ятої колони ми не потерпимо, ні зсередини НАТО", - наголосив Президент.
"З Україною не можна говорити мовою шантажу, ми цього не сприймаємо і він ні до чого не призведе. На моє глибоке переконання, хто буде розмовляти з нами мовою шантажу, той буде в ізоляції сам", - додав Порошенко.
Нагадаємо, угорський уряд не вимагає від України безумовної відмови від чинної редакції мовної норми закону про освіту, але наголошує на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.
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