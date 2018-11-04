Порошенко: допорогові закупівлі на ProZorro обмежать 50 тис грн

Президент Петро Порошенко провів нараду з обговорення змін до закону "Про державні закупівлі", під час якої виступив за зниження суми допорогових закупок з 200 до 50 тисяч гривень.

"У мене викликає обурення, коли один і той же державний замовник за державні кошти робить закупівлю шляхом укладення дев'яти договорів на суму 199 тисяч гривень [кожен]. Яка мета? Дуже проста і одна - обійти ProZorro, обійти тендерні ефективні процедури і укласти угоду з кишеньковим постачальником. Тому головна мета, яку має цей законопроект, - це зберегти всі позитивні напрацювання ProZorro і не дати зовсім нікому дискредитувати цю систему", - сказав Порошенко, передає сайт Президента.

Голова держави вважає за доцільне знизити вартість допорогових закупівель на товари і послуги з 200 до 50 тисяч гривень, водночас спростивши процедуру допорогових закупівель на незначні суми.

Порошенко зазначив, що проект змін до закону "Про державні закупівлі" вже практично готовий і має надійти до Верховної Ради до наступного пленарного тижня.

Серед конкретних кроків, які пропонуються для поліпшення роботи системи електронних закупівель, Президент, зокрема назвав підвищення відповідальності тих, хто планує брати участь в тендері, але не планує поставляти товар, маючи єдину мету - зірвати конкурс, "пропонуючи нереальні демпінгові ціни і не маючи наміру поставляти послугу".

Нагадаємо, згідно із законодавством, допороговими вважаються закупівлі, загальна запланована сума яких менша ніж 200 тисяч гривень для товарів і послуг та менша 1,5 млн гривень для робіт. Вони можуть здійснюватися шляхом прямих договорів.