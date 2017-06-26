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Порошенко допускає появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі

Порошенко зазначив, що після сьогоднішньої зустрічі він налаштований оптимістично
Президент України Петро Порошенко допускає появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі.
Порошенко допускає появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі Фото: twitter.com/poroshenko

Про це український Президент сказав на спільному брифінгу з французьким колегою Еммануелем Макроном. Зокрема, Порошенко зазначив, що після сьогоднішньої зустрічі він налаштований оптимістично.

"Підкреслюю, що після нашої сьогоднішньої зустрічі з паном президентом у мене є набагато більше оптимізму. Мені дуже імпонує підхід пана президента, орієнтований на результат: конкретною, практичний, без зайвих розмов. Наша домовленість, що ми покладемо на папір проекти можливих рішень "нормандського формату", можливо вони будуть мати назву "Формула Макрона", але ми зможемо на сьогодні пред'явити суспільству план складення світу і деокупації сходу України", - сказав Порошенко.

Також він заявив, що сьогоднішній візит і зустріч є знаковими після переконливої перемоги Макрона на президентських виборах.

Як відомо, Порошенко 26 червня прибув з офіційним візитом до Франції. У Парижі він провів першу зустріч з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, що Макрон заявив, що його налаштований відновити переговорний процес в "нормандському форматі".

Також французький президент зауважив, що між Україною і Францією існують давні стосунки і глибока історія.

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26 06 2017 14:56
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