Порошенко допустив проведення референдуму в Криму

Президент України Петро Порошенко допустив проведення загальнонаціонального референдуму щодо Криму, однак тільки після того, як півострів буде повернутий Україні.

"Я готовий на все, що відповідатиме нормам української Конституції. У нашій Конституції є окремі норми щодо проведення референдуму. Як місцевого, так і національного. Територіальний суверенітет - це прерогатива національного референдуму. Але перед тим, як ми почнемо це обговорювати, Крим повинен повернутися під суверенітет України, а далі ми готові проводити будь-які переговори... відповідно до норм чинної української Конституції ", - заявив Порошенко на пленарному засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в середу в Страсбурзі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.







