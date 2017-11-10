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Порошенко допустив проведення референдуму в Криму

Петро Порошенко: Територіальний суверенітет - це прерогатива національного референдуму
Президент України Петро Порошенко допустив проведення загальнонаціонального референдуму щодо Криму, однак тільки після того, як півострів буде повернутий Україні.
Порошенко допустив проведення референдуму в Криму Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Я готовий на все, що відповідатиме нормам української Конституції. У нашій Конституції є окремі норми щодо проведення референдуму. Як місцевого, так і національного. Територіальний суверенітет - це прерогатива національного референдуму. Але перед тим, як ми почнемо це обговорювати, Крим повинен повернутися під суверенітет України, а далі ми готові проводити будь-які переговори... відповідно до норм чинної української Конституції ", - заявив Порошенко на пленарному засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в середу в Страсбурзі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.



 

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11 10 2017 15:53
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