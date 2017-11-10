Порошенко допустив проведення референдуму в Криму
"Я готовий на все, що відповідатиме нормам української Конституції. У нашій Конституції є окремі норми щодо проведення референдуму. Як місцевого, так і національного. Територіальний суверенітет - це прерогатива національного референдуму. Але перед тим, як ми почнемо це обговорювати, Крим повинен повернутися під суверенітет України, а далі ми готові проводити будь-які переговори... відповідно до норм чинної української Конституції ", - заявив Порошенко на пленарному засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в середу в Страсбурзі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.
В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
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