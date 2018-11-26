Порошенко доручив Генштабу провести часткову мобілізацію

На розгляд РНБО доручено внести пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану

Президент Петро Порошенко в рамках указу про введення воєнного стану доручив Генеральному штабу Збройних сил організувати заходи щодо часткової мобілізації, організувати і провести навчальні збори із резервістами оперативного резерву в необхідних обсягах.

Про це йдеться в тексті указу, опублікованому на сайті Верховної Ради, передає "Слово і Діло".

Також Порошенко доручив Генштабу організувати протиповітряну оборону з метою прикриття важливих державних об'єктів, промислових районів, адміністративних центрів держави і угруповань військ (сил) від ударів із повітря.

Також на розгляд РНБО доручено внести пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.