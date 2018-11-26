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Порошенко доручив Генштабу провести часткову мобілізацію

На розгляд РНБО доручено внести пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану
Президент Петро Порошенко в рамках указу про введення воєнного стану доручив Генеральному штабу Збройних сил організувати заходи щодо часткової мобілізації, організувати і провести навчальні збори із резервістами оперативного резерву в необхідних обсягах.
Порошенко доручив Генштабу провести часткову мобілізацію Фото: tyachivnews.in.ua

Про це йдеться в тексті указу, опублікованому на сайті Верховної Ради, передає "Слово і Діло".

Також Порошенко доручив Генштабу організувати протиповітряну оборону з метою прикриття важливих державних об'єктів, промислових районів, адміністративних центрів держави і угруповань військ (сил) від ударів із повітря.

Також на розгляд РНБО доручено внести пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони підтримав запровадження воєнного стану в Україні до 25 січня.

 

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