Порошенко доручив Генштабу ЗСУ та Міноборони припинити вогонь в зоні АТО з 1 квітня
"Я дав усі необхідні команди Генерального штабу і міністру оборони", - сказав президент, відповідаючи на питання про те, чи готова українська сторона до реалізації досягнутих у Мінську домовленостей, інформує "Інтерфакс-Україна".
Порошенко додав, що саме українська сторона запропонувала встановити режим припинення вогню з 1 квітня.
"Це ще раз спростовує російські твердження про позицію української сторони, яка нібито не готова до миру. Навпаки, послідовно всі три роки ми не просто декларуємо, але й доводимо, що українська сторона за те, щоб забезпечити режим припинення вогню, виведення російських військ, отримання контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону та відновлення українського суверенітету над окупованим Донбасом і в Криму", - наголосив президент.
Зазначимо, Міністр оборони Степан Полторак 30 березня повідомив, що ЗСУ готові до перемир’я, але якщо режим не буде виконуватися, будуть вжиті відповідні адекватні заходи, щоб не допустити захоплення українських територій, нових позицій і загроз життю українських військових.
Нагадаємо, що у Мінську, на засіданні контактної групи домовились про розведення сил у зоні бойових дій на Донбасі з 1 квітня.
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