Порошенко доручив головам облдержадміністрацій допомогти жителям Авдіївки
В результаті обстрілу в Авдіївці припинено електропостачання, обмежено теплопостачання та водопостачання. У переліку першочергових заходів - забезпечення теплим одягом, дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування тощо, - повідомляє прес-служба глави держави.
Глава держави також доручив опрацювати питання про визначення місць для тимчасового розміщення жителів Авдіївки, у разі виникнення необхідності їх евакуації з міста.
Створено Штаб надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам області, роботу якого координує голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський в тісній взаємодії з усіма керівниками областей України.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств у зв’язку із різким загостренням ситуації в Авдіївці Донецької області.
Зазначимо, що місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.
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