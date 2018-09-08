Порошенко доручив готувати нову резолюцію щодо Криму
"Сьогодні світ відзначає Міжнародний день корінних народів світу. Для України ця дата - нагадування про долю кримських татар, які нині живуть в умовах російської окупації та переживають утиски та знущання", – написав він у Facebook.
"Я дав доручення дипломатам готувати нову резолюцію щодо Криму на наступну сесію Генасамблеї ООН, щоб зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму", – повідомив він.
"Генасамблея вже неодноразово підтримала позицію України, зокрема щодо порушення прав кримських татар, тож позиція цивілізованого світу залишається незмінною: "Крим – це Україна"!", – додав президент.
"Ми робимо все, щоб наблизити той час, коли корінний народ - кримські татари - надалі плекатимуть унікальні традиції своїх предків у вільному українському Криму", – запевнив він.
Також, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Порошенко та Помпео телефоном обговорили Крим, політв'язнів та санкції проти РФ.
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