Порошенко доручив готувати нову резолюцію щодо Криму

За словами Порошенка, Україна продовжує боротьбу за деокупацію Криму, за права і свободи кримськотатарського народу

Президент Петро Порошенко доручив дипломатам підготувати нову резолюцію щодо анексованого Росією Криму до наступної сесії Генасамблеї ООН.

"Сьогодні світ відзначає Міжнародний день корінних народів світу. Для України ця дата - нагадування про долю кримських татар, які нині живуть в умовах російської окупації та переживають утиски та знущання", – написав він у Facebook.

"Я дав доручення дипломатам готувати нову резолюцію щодо Криму на наступну сесію Генасамблеї ООН, щоб зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму", – повідомив він.

"Генасамблея вже неодноразово підтримала позицію України, зокрема щодо порушення прав кримських татар, тож позиція цивілізованого світу залишається незмінною: "Крим – це Україна"!", – додав президент.

"Ми робимо все, щоб наблизити той час, коли корінний народ - кримські татари - надалі плекатимуть унікальні традиції своїх предків у вільному українському Криму", – запевнив він.

Також, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Порошенко та Помпео телефоном обговорили Крим, політв'язнів та санкції проти РФ.