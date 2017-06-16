Порошенко доручив Кабміну підвищити пенсії в цьому році

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів підвищити пенсії та скасувати їх оподаткування та всі обмеження для працюючих пенсіонерів.

"Ми провели досить активну інформаційну кампанію, як можна зробити осучаснення пенсій. Що є осучасненням пенсій? Ліквідація несправедливості", - заявив Порошенко.

Насамперед, за його словами, отримають підвищення ті, хто отримує менші пенсії.

"Людина, яка виходить на пенсію в 2016-му або 2017 році, маючи високу середню зарплату, має високу пенсію. Людина, яка вийшла на пенсію у 2009-му, 2010-му, 2011-му має той же стаж, платила внески з середньої зарплати так само як це робили у 2016-17 роках, робила усе, що може, але пенсію сьогодні має набагато меншу. І насамперед, як результат осучаснення, отримають підвищення пенсій найменше захищені, - ті, хто сьогодні отримує несправедливо низьку пенсію", - заявив Порошенко.

Також Президент доручив у цьому році підвищити мінімальні пенсії і зняти всі обмеження для працюючих пенсіонерів.

"Підвищення мінімальної пенсії також відбудеться в цьому році, думаю, можна розглянути можливість перенести з грудня на листопад або на жовтень... На сьогодні ми зацікавлені в тому, щоб пенсіонери продовжували працювати. Не треба їх "видавлювати" з робочих місць. Думаю, що невиправдані сьогодні і обмеження пенсій працюючим пенсіонерам та оподаткування пенсій", - сказав Порошенко.

Зазначимо, громадяни, які погодяться виходити на пенсію пізніше встановленого законом віку, отримуватимуть доплати за перепрацьований час.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що наразі прийнятний розміром мінімальної пенсії в Україні є 4 тисячі гривень.