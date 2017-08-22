Порошенко доручив МЗС довести непричетність до ракетної програми КНДР на Радбезі ООН
Петро Порошенко заслухав доповідь робочої групи, яка перевіряла дані зі статті в The New York Times від 14 серпня, і доручив винести її на Радбез ООН, повідомляє прес-служба Президента України.
"З урахуванням висновків комісії хочу доручити Міністерству закордонних справ України підготувати групу експертів і ініціювати розгляд цього питання на закритому засіданні Ради Безпеки ООН. Окремо потрібно оприлюднити висновки робочої групи та Міжвідомчої комісії, проінформувати наших міжнародних партнерів і ініціювати проведення аналогічного розслідування відповідними країнами. Передусім таку саму відкритість повинна продемонструвати Російська Федерація", - підкреслив Порошенко.
Нагадаємо, що авторитетна американська газета The New York Times із посиланням на експертний аналіз, який містить оцінки американських розвідувальних агентств, повідомила, що успіх Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети став можливий завдяки придбанню на чорному ринку ракетних двигунів, ймовірно, з українського заводу "Південмаш", що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Джерелом цього аналізу названо експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.
В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.
Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.
Згодом експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман, на якого посилалося розслідування The New York Times, заявив, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.
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