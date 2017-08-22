Порошенко доручив МЗС довести непричетність до ракетної програми КНДР на Радбезі ООН

Україна готова довести непричетність до ракетної програми КНДР на засіданні Ради Безпеки ООН.

Петро Порошенко заслухав доповідь робочої групи, яка перевіряла дані зі статті в The New York Times від 14 серпня, і доручив винести її на Радбез ООН, повідомляє прес-служба Президента України.

"З урахуванням висновків комісії хочу доручити Міністерству закордонних справ України підготувати групу експертів і ініціювати розгляд цього питання на закритому засіданні Ради Безпеки ООН. Окремо потрібно оприлюднити висновки робочої групи та Міжвідомчої комісії, проінформувати наших міжнародних партнерів і ініціювати проведення аналогічного розслідування відповідними країнами. Передусім таку саму відкритість повинна продемонструвати Російська Федерація", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, що авторитетна американська газета The New York Times із посиланням на експертний аналіз, який містить оцінки американських розвідувальних агентств, повідомила, що успіх Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети став можливий завдяки придбанню на чорному ринку ракетних двигунів, ймовірно, з українського заводу "Південмаш", що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Джерелом цього аналізу названо експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

Згодом експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман, на якого посилалося розслідування The New York Times, заявив, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.