Порошенко доручив надати Бабченку та його родині цілодобову охорону

Президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

"Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Також Президент привітав Службу безпеки України з виконаною операцією.

"Вітаю Службу безпеки України з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку", - зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії та всім проявам гібридної війни в Україні.

Як повідомляв iPress.ua, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами Василя Грицака, Служба безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.

Додамо, що сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.

"Дуже хотів би подякувати Службі безпеки України за те, що врятували моє життя. Наскільки мені відомо, ця операція готувалася два місяці. Мене поінформували місяць тому. За цей місяць я бачив, як хлопці працювали, як вони рили носом, пахали, як буйволи. Увесь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, пропрацьовували, діяли. Результатом цього стала ось ця спецоперація", – сказав Бабченко у прес-центрі СБУ.