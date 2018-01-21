Порошенко доручив надати допомогу сім'ям загиблих у Кабулі українців
"Шокований трагічною звісткою з Афганістану. Внаслідок терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії. Висловлюю найщиріші співчуття родинам усіх загиблих", – висловився Порошенко.
Глава держави повідомив, що за його дорученням МЗС терміново направляє до Кабула українського консула з Душанбе з метою проведення відповідних консульських дій. Крім того, встановлено контакт з американськими консульськими співробітниками, які перебувають на місці теракту в Афганістані.
"Доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані", – додав Президент.
Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що доповів Президентові про загибель шістьох громадян України унаслідок нападу бойовиків на готель у Кабулі. При цьому ВВС з посиланням на поліцію Кабула поінформувала про те, що серед загиблих унаслідок теракту упізнано дев'ятьох громадян України.
МЗС поширило повідомлення про те, що внаслідок терористичної атаки у Кабулі загинуло декілька громадян України. Деталі обіцяли повідомити 22 січня зранку.
Напад на готель Intercontinental скоїли 20 січня приблизно о 21:30 за місцевим часом. Поліція ліквідувала чотирьох нападників.
Відповідальність за напад узяло на себе угруповання "Талібан".
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