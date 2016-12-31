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Порошенко доручив підняти доплати військовим у зоні АТО з наступного року

"Варто створювати фінансову мотивацію для військовослужбовців"
З 1 січня військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО збільшать доплати.  
Порошенко доручив підняти доплати військовим у зоні АТО з наступного року Фото: Міноборони України

Про це сказав президент Петро Порошенко у суботу, виступаючи у Маріуполі.

"Я дав доручення міністру оборони підняти доплати, які отримують військовослужбовці, які знаходяться на першій лінії, лінії зіткнення до 6 тисяч гривень, і тим військовослужбовцям, які знаходяться на другій лінії до 2 тисяч 400 гривень", - сказав він, інформує "Українська правда".

Порошенко наголосив, що слід створювати "фінансову мотивацію" для військовослужбовців.

"Впевнений, що зараз ми повинні витрачати гроші українських платників податків, в першу чергу, на те, щоб забезпечити надійну обороноздатність", - додав він.   

Вчора стало відомо, що Туреччина погодилася виділити для української армії 3,1 млн доларів в 2017 році.

Нагадаємо, що сенат США слідом за Палатою представників більшістю голосів схвалив "Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони", в якому передбачено виділення 350 млн доларів на допомогу Україні.

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31 12 2016 18:35
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