Порошенко наказав провести військовий парад на День Незалежності

Парад повинен пройти в Києві на Хрещатику і Майдані Незалежності

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету затвердити план святкування Дня незалежності, який має включати військовий парад на Хрещатику і Майдані Незалежності.

Порошенко доручив Кабміну утворити оргкомітет та розробити з урахуванням пропозицій цього комітету план заходів з підготовки та відзначення 26-ї річниці незалежності України.

Відповідний указ від 15 травня оприлюднено на сайті глави держави.

У плані має бути передбачено проведення 23 серпня 2017, в День Державного Прапора України церемонії урочистого підняття Державного Прапора України в різних містах.

24 серпня має відбутися парад військ по вулиці Хрещатик і Майдані Незалежності в Києві, церемонії покладання квітів до пам'ятників і пам'ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО.

Також президент рекомендує запропонувати релігійним організаціям провести 24 серпня 2017 молебні за Україну.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з відзначення Дня незалежності. Міністерству інформаційної політики - забезпечити створення медійних проектів про історію і сьогодення України, про особистості видатних українців, а також підготовку і розповсюдження тематичної соціальної реклами.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України має організувати широке висвітлення святкових заходів, трансляцію циклів тематичних передач, художніх і документальних фільмів.

"Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним адміністраціям вжити заходів щодо забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час проведення заходів з нагоди Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, в 2016 році по Хрещатику на честь 25-ї річниці Незалежності України промарширували студенти військових вузів, бійці АТО і добровольці, а також проїхала техніка, близько 200 одиниць. Говорячи про проведення в столиці військового параду, який викликав серед українців неоднозначне ставлення, враховуючи тодішнє загострення ситуації в зоні АТО на Донбасі, Порошенко сказав наступне: "Наш парад - це сигнал ворогові, що українці всерйоз готові й далі боротися за свою незалежність. Тому агресору краще згадати мудру пораду російського поета Маяковського: "Товаришу москаль, на Україну жартів не скаль".