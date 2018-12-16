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Порошенко доручив СБУ перевірити чиновників, які мають родичів в анексованому Криму

"У нас є велика кількість держслужбовців, в тому числі і в правоохоронних органах, які мають родичів в Криму"
Президент Петро Порошенко заявив, що доручив Службі безпеки України перевірити усіх деражавних службовців та правоохоронців, які мають родичів в анексованому Криму.
Порошенко доручив СБУ перевірити чиновників, які мають родичів в анексованому Криму Фото: president.gov.ua

Якщо виявиться, що ці чиновники причетні до порушень закону, такі чиновники будуть притягнуті до відповідальності, повідомляє "Громадське".

Відповідаючи на питання, чому на посаді досі залишаєтся перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко, дружина та донька якого мають російське громадянство, Порошенко сказав:

"По Семочку і не лише по Семочку у нас є велика кількість держслужбовців, в тому числі і в правоохоронних органах, які мають родичів в Криму. Я звернувся до голови СБУ Грицака для того, щоб українська контррозвідка звернула увагу на цих держслужбовців. Поставивши пріоритет на правоохоронних органах. Як тільки перевірка буде завершена, я буду мати підстави і матиму підстави, якщо це буде від мене залежати, щодо притягнення до відповідальності або звільнення. За мною не забариться".

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України порушило кримінальну справу стосовно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Сергія Семочка після публікації журналістського розслідування.

Журналісти програми "Наші гроші" 1 жовтня оприлюднили сюжет про першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. У розслідуванні йдеться, що сім’я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю 8 мільйонів доларів, а його найближчі родичі мають російські паспорти. Аналіз доходів родини Семочка за останні вісім років показує, що в них не мало б вистачити коштів і на один з будинків. 

Журналісти «Наших грошей» також заявили про причетність Семочка до дефіциту препаратів для діалізу, що, на їх думку, ймовірно було наслідком вимагання відкатів у фармакологічних компаній з боку СБУ.

Служба безпеки підтвердила російське громадянство родичів заступника глави Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Додамо, військова прокуратура спільно зі Службою нацбезпеки на фінансових оборудках заступника начальника із загальних та економічних питань відомчого санаторію СБУ "Одеса".

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16 12 2018 18:44
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