Порошенко доручив скликати надзвичайне засідання Тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці
Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.
"Буквально щойно Президент доручив ініціювати скликання надзвичайного засідання Тристоронньої контактної групи в будь-якому режимі, навіть у режимі відеоконференції, щоб обговорити ситуацію, критичну, яка складається навколо Авдіївки", - зазначив Єлісєєв.
Як відомо, наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську була запланована на 1 лютого. За словами Єлісєєва, надзвичайне засідання ТКГ має відбутися до запланованої дати.
Нагадаємо, що зранку 29 січня бойовики почали активні наступальні дії в районі Авдіївської промзони.
Після двох днів загострення українські воїни змогли зайняти позиції бойовиків і поліпшити своє тактичне положення на цій ділянці лінії зіткнення.
Також повідомлялося і про втрати серед українських вояків.
У Міноборони України заявили, що за минулу добу в результаті бойових дій, за попередньою інформацією, п'ятеро українських військовослужбовців загинули, 14 отримали поранення і травми. Майже всі втрати українські війська зазнали під час важких боїв в Авдіївці.
На другий день бойовики продовжують обстріли. Губернатор Донеччини Павло Жебрівський повідомив, що жителі Авдіївки залишилися без тепла, електрики і теплопостачання. При цьому в місті залишаються близько 25 тисяч чоловік.
Через ескалацію в Авдіївці президент Петро Порошенко перервав свій візит до Німеччини.
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