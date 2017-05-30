Порошенко доручив уряду покращити оформлення біометричних паспортів
Про це йдеться в указі президента №146/2017.
"Поліпшити якість надання адміністративних послуг з оформлення та видачі зазначених документів, зокрема збільшити у разі потреби кількість годин прийому, забезпечити доступність, належні умови у приміщеннях, призначених для прийому громадян, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп, осіб з малолітніми дітьми", - йдеться в указі.
Покращення якості послуг передбачає збільшення фінансування та забезпечення відповідної матеріально-технічної бази.
Крім того, президент доручив активізувати переговори з державами-членами Євросоюзу щодо лібералізації умов повітряних перевезень і збільшити кількість авіарейсів до аеропортів цих держав.
Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня.
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