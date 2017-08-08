ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко доручив розробити план святкувань 1030-річчя хрещення Київської Русі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко доручив вже почати підготовку до 1030-річчя хрещення Київської Русі
План заходів повинні розробити за участю релігійних організацій та громадських об'єднань
Фото: Владислав Мусієнко
Відповідний указ №214/2017 опубліковано на сайті Адміністрації президента.
Зокрема Кабінет міністрів має утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення річниці. Також уряд повинен залучити до створення план святкувань релігійні організації та громадські об'єднання.
Крім цього, Порошенко доручив обласним та Київській міській державним адміністрації забезпечити виконання заходів з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, цьогоріч у зв'язку з проведенням урочистих заходів з нагоди річниці хрещення Київської Русі-України в центрі Києва з 27 до 30 липня обмежили рух на декількох вулицях.
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