Порошенко доручив залучити більше лоукостів та вирішити проблему авто на єврономерах

Президент України Петро Порошенко доручив уряду залучити лоукост-авіаперевізників для збільшення кількості авіарейсів до країн Європейського Союзу та врегулювати ситуацію довкола ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

Відповідний президентський указ №146/2017 Про заходи, пов'язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України опубліковано на сайті глави держави.

У документі зазначається, що Кабінету міністрів, Міністерству закордонних справ та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, доручено вжити низку заходів для "забезпечення належних умов для ефективного та в повному обсязі використання громадянами України можливостей та переваг безвізового режиму".

Згідно з документом, уряд Володимира Гройсмана має забезпечити належну організацію оформлення та видачі біометричних паспортів для виїзду за кордон, сприяти розвитку міжнародного транспортного сполучення з державами ЄС та створити зручні умов для перетину державного кордону.

Зокрема, Кабміну доручено "активізувати переговорний процес із державами - членами Європейського Союзу щодо лібералізації умов повітряних перевезень, відкриття нових маршрутів міжнародного транспортного сполучення та збільшити кількість авіарейсів, у тому числі із залученням авіаперевізників, що працюють за моделлю лоукост".

Окрім того, президент доручив невідкладно врегулювати ситуацію, що склалася довкола використання авто на іноземній реєстрації, та удосконалити митне законодавство щодо тимчасового ввезення машин.

Також у в указі Порошенка рекомендовано Нацкомісії розглянути питання щодо зменшення плати за послуги міжнародного роумінгу в ЄС.