Порошенко дозволив омбудсмену РФ в'їзд в Україну для відвідин утримуваних росіян, – Денісова
Візити російського омбудсмена мають відбуватися паралельно з візитами українського омбудсмена до політв'язнів Кремля, таких домовленостей раніше досягли Петро Порошенко та Володимир Путін, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Громадського".
"У Москалькової знята заборона на в'їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в'їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну", – сказала Денісова.
За її словами, про це вона просила особисто президента України Петра Порошенко і той виконав прохання.
Нагадаємо, уповноважені з прав людини України і Росії домовилися відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Таким домовленостям сприяла розмова президентів України та Росії.
Посольство України вимагає від Росії надати Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмили Денісовій першочерговий доступ до тюрем, де утримують політв'язнів Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка та Володимира Балуха.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов