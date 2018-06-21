Порошенко дозволив омбудсмену РФ в'їзд в Україну для відвідин утримуваних росіян, – Денісова

Президент Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій, аби вона могла відвідати утримуваних в Україні росіян.

Візити російського омбудсмена мають відбуватися паралельно з візитами українського омбудсмена до політв'язнів Кремля, таких домовленостей раніше досягли Петро Порошенко та Володимир Путін, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Громадського".

"У Москалькової знята заборона на в'їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в'їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну", – сказала Денісова.

За її словами, про це вона просила особисто президента України Петра Порошенко і той виконав прохання.

Нагадаємо, уповноважені з прав людини України і Росії домовилися відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Таким домовленостям сприяла розмова президентів України та Росії.

Посольство України вимагає від Росії надати Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмили Денісовій першочерговий доступ до тюрем, де утримують політв'язнів Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка та Володимира Балуха.