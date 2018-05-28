Порошенко: "Джавеліни" будуть використані лише в разі провокацій
"Джавелін" - це, перш за все, оборонна зброя. Наші збройні сили будуть використовувати їх виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольних Кремлю", - написав Президент у Facebook.
Порошенко пояснив, що комплекс "Джавелін", який Україна отримала від США, працює за принципом "вистрілив-забув": оператор не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі, а залишає позицію безпосередньо після пуску.
Нагадаємо, що 30 квітня про прибуття Javelin до України повідомили в Державному департаменті США.
Згодом Президент України Петро Порошенко підтвердив, що американські протитанкові ракетні комплекси Javelin уже в Україні.
У свою чергу міністр оборони України Степан Полторак повідомляв, що практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня.
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