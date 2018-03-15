Порошенко гарантував збереження незалежності НБУ зі Смолієм
"Протягом цих майже чотирьох років, можливо, вперше в нашій історії Національний банк був по-справжньому незалежним. Ніхто з політиків, ні парламент, ні уряд, ні президент жодного разу вказівним перстом не давав команди чи видавати рефінансування, чи прибрати банк, чи залишити банк, чи встановити ставку, чи робити якісь кроки щодо Фонду гарантування фізичних осіб", - сказав Порошенко під час представлення Смолія на посаді голови НБУ, інформує LB.ua.
Він додав, що призначення Смолія дає йому підстави для "стриманого оптимізму".
"Ніхто не висував жодних умов чи передумов ні щодо кадрових, ні щодо професійних кроків. Тому що незалежність Національного банку для мене залишається абсолютно першим пріоритетом. Довіра і незалежність", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.
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