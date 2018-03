Порошенко: Гонтарєва мабуть, найкращий банкір у світі

Президент Петро Порошенко подякував екс-голові Національного банку Валерії Гонтаревій за "значні кроки у реформуванні банківського сектору"

"Вдячний Валерії Гонтаревій за професіоналізм і особисту відповідальність, за значні кроки у реформуванні банківського сектору", - сказав Порошенко під час привітання нового голови НБУ Якова Смолія.

Він додав, що на зустрічах у різних країнах йому часто говорили, що йому дуже пощастило, що він має такого "керівника НБУ, який претендує на те, щоб бути найкращим у Європі і світі".

"У найважчі часи ви (Гонтарева, – ред.) діяли відповідально і професійно", - сказав Порошенко.

Він додав, що за останні 4 роки Нацбанк був по-справжньому незалежним.

"Ні політики, ні парламент, ні уряд, ні президент жодного разу указуючим перстом не давав команди – чи то видавати рефінансування, прибрати банк чи залишати банк, встановлювати ставку тощо", - сказав Порошенко.

Він також назвав Гонтареву "рrobably the best banker in the world" (мабуть, найкращим банкіром у світі – ред.) і вручив їй великий букет квітів.

Порошенко також привітав новопризначеного голову НБУ Якова Смолія.

"Хочу привітати нового голову Національного банку Якова Смолія. Вибачайте, ми прийняли рішення чоловікам квіти не дарувати", - сказав Порошенко.

Він додав, що з цього приводу уже отримав вітання від іноземних країн-партнерів.

Порошенко також запевняє, що Смолія призначили без "жодних умов і передумов".

"Ніхто не виставляв жодних умов, передумов ні щодо кадрових, ні щодо професійних кроків. Бо незалежність НБУ для мене залишається абсолютно першим пріоритетом. Довіра і незалежність", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.