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Порошенко хоче, щоб країни ЄС відбудовували населені пункти на Донбасі

Українські посли будуть займатися мобілізацією коштів світу для відновлення інфраструктури Донбасу
Україна звернеться до країн ЄС із закликом взяти на себе відповідальність за відбудову конкретних населених пунктів на Донбасі.
Порошенко хоче, щоб країни ЄС відбудовували населені пункти на Донбасі Фото: ap.org

Про це заявив Президент Петро Порошенко в неділю в Авдіївці, куди він приїхав на відкриття газопроводу високого тиску, пише УП.

"Ми будемо робити так, щоб кожна країна Європейського Союзу взяла на себе відповідальність за відбудову конкретного населеного пункту на Донбасі, в Донецькій і Луганській областях", - сказав він.

Президент зазначив, що в неділю всі українські посли за його дорученням перебувають на Донеччині, "щоб на власні очі побачити, чого зараз потребує Донбас".

Порошенко додав, що "українські посли будуть займатися кількома дуже важливими речами", зокрема, "мобілізацією коштів світу для відновлення інфраструктури Донбасу".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко переконаний, що український прапор скоро майорітиме в Донецьку.

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26 08 2018 15:38
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