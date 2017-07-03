Порошенко хоче, щоб Міжнародний суд ООН якнайшвидше прийняв рішення по анексованому Киму
"Ми очікуємо рішень, які зупинять постачання зброї на окуповану територію і зможуть навести лад на неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону, а також допоможуть зняти заборону на функціонування Меджлісу в АРК, дозволять припинити утиски етнічних українців і кримських татар", - написав Президент на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що в січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.
У понеділок 6 березня Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, виступила в Міжнародному суді ООН як представник України.
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