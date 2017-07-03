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Порошенко хоче, щоб Міжнародний суд ООН якнайшвидше прийняв рішення по анексованому Киму

Президент переконаний, що суд прийме рішення по частині Криму
Президент України Петро Порошенко очікує, що Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй в Гаазі, який почав розглядати позов України проти Росії, прийме "дуже швидке" рішення щодо анексованого Криму.
Порошенко хоче, щоб Міжнародний суд ООН якнайшвидше прийняв рішення по анексованому Киму Петро Порошенко

"Ми очікуємо рішень, які зупинять постачання зброї на окуповану територію і зможуть навести лад на неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону, а також допоможуть зняти заборону на функціонування Меджлісу в АРК, дозволять припинити утиски етнічних українців і кримських татар", - написав Президент на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

У понеділок 6 березня Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, виступила в Міжнародному суді ООН як представник України.

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