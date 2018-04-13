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Порошенко хоче, щоб Росію позбавили права вето в ООН

Президент також заявив про необхідність ширше відкрити двері для України у НАТО
Президент Петро Порошенко заявив про необхідність позбавити Росію права вето в ООН.
Порошенко хоче, щоб Росію позбавили права вето в ООН Фото: slovoidilo.ua

"Організація Об'єднаних Націй потребує негайного реформування. Треба позбавити права вето країну-агресора. Також потрібно підвищити ефективність інших безпекових союзів, у тому числі – НАТО. І ширше відкрити двері для України до цього безпекового об’єднання", - заявив Порошенко в інтерв'ю декільком телеканалам, яке транслював "Прямий".

Відзначимо, що Росія перманентно використовує право вето для того, щоб блокувати резолюції Ради Безпеки ООН.

Зокрема, на засіданні Радбезу ООН, присвяченому недавній хімічній атаці в Сирії, Росія наклала вето на проект резолюції США, який пропонував провести нове розслідування за використання хімічної зброї в Сирії.

Москва виступає проти будь-яких дій Заходу проти режиму Асада у Сирії та вже 12 разів з початку воєнного конфлікту накладала вето на дії Ради Безпеки щодо Сирії.

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13 04 2018 19:54
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