Порошенко хоче, щоб Росію позбавили права вето в ООН

Президент також заявив про необхідність ширше відкрити двері для України у НАТО

Президент Петро Порошенко заявив про необхідність позбавити Росію права вето в ООН.

"Організація Об'єднаних Націй потребує негайного реформування. Треба позбавити права вето країну-агресора. Також потрібно підвищити ефективність інших безпекових союзів, у тому числі – НАТО. І ширше відкрити двері для України до цього безпекового об’єднання", - заявив Порошенко в інтерв'ю декільком телеканалам, яке транслював "Прямий".

Відзначимо, що Росія перманентно використовує право вето для того, щоб блокувати резолюції Ради Безпеки ООН.

Зокрема, на засіданні Радбезу ООН, присвяченому недавній хімічній атаці в Сирії, Росія наклала вето на проект резолюції США, який пропонував провести нове розслідування за використання хімічної зброї в Сирії.

Москва виступає проти будь-яких дій Заходу проти режиму Асада у Сирії та вже 12 разів з початку воєнного конфлікту накладала вето на дії Ради Безпеки щодо Сирії.