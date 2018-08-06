Порошенко хоче скасувати заставу за тяжку корупцію

Президент зазначив, що правоохоронні органи нарікають, що справи затягують у судах

Президент Петро Порошенко вважає за необхідне скасувати можливість внесення грошової застави для корупціонерів, які вчинили тяжкі злочини.

"На сьогодні часто-густо у нас боротьбу з корупцією роблять як спортивну риболовлю: спіймав, затримав, сфотографував – і відпустив… Сьогодні мало затримувати", – заявив глава держави, виступаючи перед студентами університету імені Тараса Шевченка, пише "Українська правда".

"Моя принципова позиція: кожен вирок має дійти до суду. Корупціонер має опинитися на лаві підсудних", – сказав він.

Президент зазначив, що правоохоронні органи нарікають, що справи затягують у судах.

"Для корупціонерів існує запобіжний захід – по абсолютній більшості – у вигляді грошової застави", – додав Порошенко.

"По найбільш тяжких корупційних злочинах, я абсолютно впевнений, грошову заставу треба скасувати. Бо це важкий злочин, який надзвичайно небезпечний для суспільства", – заявив він.

"Створення Вищого антикорупційного суду дозволяє виокремити юридичну проблематику надзвичайної ваги, вирішення якої українське суспільство зараз вважає пріоритетом з пріоритетів", – додав Президент.

Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України.