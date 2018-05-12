Порошенко планує запросити кораблі НАТО в Азовське море

"Було б дуже добре запросити кораблі НАТО для підтримки стабільності"

Президент Петро Порошенко вважає необхідним запросити кораблі НАТО в Азовське море.

Президент подякував західним партнерам за потужні слова на підтримку України після агресії РФ в Керченській протоці. Проте наголосив, що у цій ситуації потрібно діяти.

"Ми маємо збільшити присутність НАТО в Чорному морі, можливо, і в Азовському морі. Було б дуже добре запросити кораблі НАТО для підтримки стабільності.

Тому що це новий вид війни – гібридна війна, яка включає в себе кібератаки на всі західні демократії, кампанії з дезінформації, спроби атак на різні країни під час виборів, ембарго українських товарів, зупинка постачання природного газу і найголовніше - використання збройних сил проти суверенних і незалежних держав, включаючи Україну, але й не тільки її", - сказав в інтерв’ю міжнародній інформаційній агенції Bloomberg.

Президент зауважив, що заяви союзників є дуже важливими, проте "у той час, як західні партнери роблять потужні заяви, Путін діє". Він також закликав Захід запровадити новий блок санкцій проти Росії за ситуацію довкола Азову.