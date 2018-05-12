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Порошенко планує запросити кораблі НАТО в Азовське море

"Було б дуже добре запросити кораблі НАТО для підтримки стабільності"
Президент Петро Порошенко вважає необхідним запросити кораблі НАТО в Азовське море.
Порошенко планує запросити кораблі НАТО в Азовське море Фото: president.gov.ua

Президент подякував західним партнерам за потужні слова на підтримку України після агресії РФ в Керченській протоці. Проте наголосив, що у цій ситуації потрібно діяти.

"Ми маємо збільшити присутність НАТО в Чорному морі, можливо, і в Азовському морі. Було б дуже добре запросити кораблі НАТО для підтримки стабільності.

Тому що це новий вид війни – гібридна війна, яка включає в себе кібератаки на всі західні демократії, кампанії з дезінформації, спроби атак на різні країни під час виборів, ембарго українських товарів, зупинка постачання природного газу і найголовніше - використання збройних сил проти суверенних і незалежних держав, включаючи Україну, але й не тільки її", - сказав в інтерв’ю міжнародній інформаційній агенції Bloomberg.

Президент зауважив, що заяви союзників є дуже важливими, проте "у той час, як західні партнери роблять потужні заяви, Путін діє". Він також закликав Захід запровадити новий блок санкцій проти Росії за ситуацію довкола Азову.

Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.

 

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05 12 2018 14:42
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